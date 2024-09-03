شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لـ "علي ماهر" فى موسم مثير مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

قدم النادي المصري موسماً استثنائياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة.

وعلى المستوى التدريبي حقق علي ماهر إنجازاً فريداً، حيث نجح في قيادة الفريق البورسعيدي لحصد 15 فوز متتالي خلال الموسم الماضي، وهو ذات الإنجاز الذي حققه علي ماهر خلال قيادته الفنية لفريق فيوتشر في موسم 2021-2022، متفوقاً على باقي أندية الدوري بخلاف ثلاثي القمة، الأهلي ، الزمالك وبيراميدز.

وأنهى النادي المصري مسابقة الدوري في الموسم الجاري محتلاً المركز الرابع في المربع الذهبي، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.

وفاز المصري في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري على الاتحاد السكندري، في ديربي البحر المتوسط بهدفين مقابل لا شيء.

كما نجح المصري تحت قيادة مدربه المخضرم في الوصل إلى نصف نهائي كأس مصر بالنسخة الماضية تحت قيادة مدربه المخضرم، قبل أن يودع البطولة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، أمام فريق بيراميدز والذي توج باللقب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.