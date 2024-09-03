شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يستعرض عضلاته في الجيم ويتحدى نجوم بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في الجيم، مستعرضاً عضلاته.

وكتب رمضان: الاستعداد للموسم الجديد.. جاهز؟.. أتحدى أحمد الشناوي، وأحمد سامي، كريم حافظ، محمود دونجا، أحمد توفيق، ودودو الجباس.



رمضان صبحي



رمضان صبحي



رمضان صبحي

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادى بيراميدز في التعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى، لينتقل لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل بيراميدز على خدمات عبد الرحمن مجدى مقابل سداد 40 مليون جنيه، لينتقل اللاعب بشكل رسمى إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وعد مجلس إدارة نادى بيراميدز لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف مكافآت مالية ضخمة بعد نجاح اللاعبين فى التتويج ببطولة كاس مصر لموسم 2023 – 2024، بعد الفوز على فريق زد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات نهائي كأس مصر.