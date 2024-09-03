شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث التعاقد مع مهاجم فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع مهاجم فلسطينى لدعم الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد ، فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط الهجوم قبل غلق القيد الإفريقى.

وتم ترشيح أكثر من لاعب فلسطينى و فى مقدمتهم عمر فرج لاعب أيك السويدى، ومن المنتظر حسم هذه الملف خلال الساعات المقبلة .

يستضيف فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره الشعلة السعودى فى التجربة الودية الثانية للفريق الأبيض خلال معسكره ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد.

تقام مباراة الزمالك أمام الشعلة السعودى فى تمام الساعة 6:00 مساء اليوم الثلاثاء فى المباراة الودية الثانية للأبيض خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد من خلال معسكر إعداد فى برج العرب، حيث يستعد للقاء الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها منتصف سبتمبر الجاري.

كما يستعد الزمالك للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري والذي سيقام بالمملكة العربية السعودية.

كان الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج يوم السبت الماضى بنتيجة 3 – 0.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ويختتم مبارياته الودية فى معسكر الإسكندرية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر، والتى سكتون البروفة الأخيرة للفريق الأبيض فى المعسكر.