عن «أفضل جناح» في مصر.. اشتباك على الهواء بين الغندور والمحمودي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد نجم الزمالك السابق خالد الغندور، اختيار حسين الشحات كأفضل جناح أيسر في مصر خلال استفتاء تم إجراءه عبر قناة "أون تايم سبورت".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "هاتريك" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، تساءل الغندور عن كيفية اختيار حسين الشحات كأفضل جناح أيسر، بينما إبراهيم عادل، الذي يُعتبر حسب قوله من أفضل اللاعبين في هذا المركز، لم يكن ضمن قائمة الاختيارات الأولية للمنتخب.

ورد الإعلامي محمد المحمودي، مقدم البرنامج، على انتقادات الغندور موضحًا أن إبراهيم عادل يعتبر الخيار الثالث في مركز الجناح الأيسر بعد محمود تريزيجيه وعمر مرموش، وفقًا لاختيارات مدرب المنتخب الوطني حسام حسن.

وأوضح المحمودي أن موضوع التقييم لا يرتبط بشكل مباشر بانضمام اللاعب للمنتخب أو تأثيره مع منتخب بلاده، بل هو تقييم على صعيد الدوري المصري فقط.

وتابع الغندور تساؤلاته قائلاً: "هل يتم تقييم اللاعب بناءً على أدائه مع ناديه فقط، أم بناءً على تأثيره مع منتخب بلاده؟". فرد المحمودي بأن التقييم هنا يركز على الأداء المحلي في الدوري.

وأشار الإعلامي إلى أن وجود اللاعب في المنتخب ليس شرطًا أساسيًا للتقييم، لافتا إلى أن إبراهيم عادل لم يشارك بشكل كبير بسبب الإصابة، لكنه سجل أهدافًا مهمة في الأولمبياد واعتبره من أغلى اللاعبين.

ولفت نجم الزمالك السابق إلى أن التقييم العالمي للاعبين يستند إلى معايير تشمل تأثيرهم مع منتخب بلادهم، مستشهدًا بمحمد صلاح وكيفين دي بروين وهالاند كمثال، ومعقبا: "لكن المحمودي رد بأن التعميم الأوروبي ليس دقيقًا".

وأشار إلى أن اللاعبين الكبار مثل صلاح ودي بروين لا يكونون دائمًا مؤثرين مع منتخباتهم بنفس قدر تأثيرهم مع أنديتهم.

وأصر الغندور على أن إبراهيم عادل، الذي قدم مستوىً مميزًا مؤخرًا وحقق لقب الهداف في أولمبياد باريس، كان يجب أن يُعترف به في التقييم.

من جهته، دافع المحمودي عن الاختيار حيث قال إن تأثير إبراهيم عادل في الدوري لم يكن واضحًا، خصوصًا في المباريات الحاسمة، وهو ما يؤثر على تقييمه.

في النهاية، أكد خالد الغندور أنه كان يجب أن يُنظر إلى مستوى إبراهيم عادل بشكل أكثر شمولية، بينما أشار المحمودي إلى أن التقييم كان مخصصًا لأداء اللاعبين في الدوري فقط.