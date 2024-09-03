المنتخب السعودي يكشف عن قميصه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن القميص الأساسي الجديد الذي سيرتديه "الأخضر" في أولى مبارياته بالمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه نظيره الإندونيسي يوم الخميس المقبل.

يمتاز القميص الأساسي للمنتخب السعودي بلونه الأخضر التقليدي، إلا أن تصميمه الجديد مستوحى من مدينة "نيوم"، رمز الطموح والمستقبل في رؤية المملكة 2030. يتضمن القميص خطوطًا ذهبية تشبه رمال نيوم، مع رمزية خاصة للنمر العربي، الذي يعكس القوة والشجاعة. ويأتي هذا التصميم تزامنًا مع إطلاق صندوق النمر العربي، وهي مبادرة أعلن عنها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز القطاعات غير الربحية في المملكة.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إندونيسيا، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. وتضم المجموعة منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، والصين، إلى جانب إندونيسيا. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات إضافية ضمن المرحلة الرابعة لتحديد المتأهلين الباقين.