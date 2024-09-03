الأهلي السعودي يلتقي مع جدة وديا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام فريق جدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بجدة. تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الأهلي لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في دوري روشن بفوز على العروبة بنتيجة 2-0، لكنه تعرض للهزيمة في الجولة الثانية بهدف دون رد أمام الفتح.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الودية أمام جدة ظهور الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، حيث يعتزم المدير الفني الألماني ماتياس يايسله الدفع باللاعبين الجدد، وعلى رأسهم المهاجم إيفان توني.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام النصر في الجولة الثالثة من دوري روشن، والمقررة يوم 13 سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.