"فاوضه الزمالك".. دريمز الغاني يعلن انتقال موهبته إلى برشلونة رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي دريمز الغاني، انتقال لاعبه الشاب الموهوب، إلى برشلونة الإسباني بشكل رسمي.

وظهر عبدالعزيز عيسى، أمام الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الماضية، وقدم مستوى مميز، جعل الأبيض يدخل في مفاوضات لضمه، ولكن رغبة اللاعب كانت الانتقال لأوروبا.

وذكر نادي دريمز، خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "عيسى" سيتواجد في صفوف أكاديمية برشلونة في البداية.

وساهم عبد العزيز عيسى في مساعدة دريمز للوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 2 في 10 مباريات قبل الخروج على يد الزمالك.

كما أسهم اللاعب الموهوب بـ17 هدفًا بواقع 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة في الدوري الغاني الموسم الماضي.

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