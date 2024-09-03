استقبال حاشد من جماهير جالاتا سراي لأوسيمين (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتشد الآلاف من جماهير نادي جالاتا سراي التركي بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي.

وكان نادي نابولي قد طلب من المدير الفني لفريق نابولي، كونتي، باستبعاد اللاعب من قائمته للموسم الجاري 2024/2025.

وشارك اللاعب بقميص نابولي في 32 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 4.

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