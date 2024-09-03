مُحكمة مصرية تدير مباريات بكأس العالم للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهور المُحكمة شاهندة المغربي في منافسات بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها دولة كولومبيا.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن شاهندة المغربي ستُدير مباراة كندا وفيجى بمونديال كولومبيا.

وأشار الاتحاد إلى أن الطاقم المساعد لشاهندة المغربي يضم كل من المغربية سكينة حمدي كمساعد أول والجزائرية أسماء وهاب مساعد ثاني والمكسيكية ليزي جارسيا كمحكًا رابعًا والأمريكية سميث خال مسؤلا لتقنية Replay Operator .

ومن المقرر إقامة مباراة كندا وفيجي يوم غد الأربعاء 4 سبتمبر الجاري علي ستاد ميديلين بكولومبيا.

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