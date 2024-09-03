هل يخطف الزمالك هدف الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك، في مفاوضات قوية لضم الفلسطيني عمر فرج، لاعب فريق أيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم الفلسطيني عمر فرج خلال الفترة الماضية بالانضمام للنادي الأهلي، وفقا للتقارير الصحفية المختلفة، ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

وأكد مصدر مطلع، أن نادي الزمالك حاليا في مفاوضات متقدمة، لحسم صفقة المهاجم الفلسطيني، وقيده في قائمة الفريق محليا.

وشارك المهاجم الفلسطيني مع فريقه السويدي هذا الموسم في 13 مباراة بواقع 849 دقيقة، وسجل خلاهم 3 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

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