لاعب إنبي يحترف رسميًا بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي أستيراس تريبوليس اليوناني إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مدافع نادي إنبي سيف الخشاب.

وألمح النادي اليوناني عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء إلى أن اللاعب سبق وشارك بمنتخب مصر تحت 17 عاماً، متمنين له التوفيق برحلته مع قميصهم في تجربته الاحترافية.

وأوضح نادي إنبي، عبر بيان رسمي، أن الصفقة على سبيل الإعارة لمدة عام.

اللاعب كان قد انضم لصفوف إنبي في موسم 22/23 قادمًا من صفوف سبورتنج السكندري. وبدأ اللاعب رحلته بقميص سموحة؛ حيث رحل وهو بصفوف شبابه في عام 2016 لخوض تجربة بالدوري الإسباني ثم الألماني قبل العودة في عام 2018 لينضم لصفوف كليوباترا ومنه لسبورتنج في الموسم التالي.

صاحب الـ 26 عامًا شارك بالموسم الماضي 2023/24 في 13 مباراة بواقع 556 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"خانه التعبير".. مدرب بيراميدز يرد بقوة على تصريحات الشناوي: نتعرض للظلم

"على خطى الأهلي" .. الزمالك يفاوض مهاجم فلسطيني بالدوري السويدي (خاص)