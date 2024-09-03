منتخب الجزائر يستدعي أحمد القندوسي بدلا من زميل عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، استدعاء أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، خلال معسكر سبتمبر الحالي، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية بعد غد الخميس، ثم يواجه منتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أن بوداوي لاعب فريق نيس الذي يلعب له نجمنا أحمد عبدالقادر، وصل مصابا لمعسكر المنتخب، أمس الاثنين، وخضع لفحص من قبل الجهاز الطبي الذي أكد إصابته في الركبة.

وأوضح البيان أن المدرب بيتكوفيتش قرر على إثر ذلك السماح لبوداوي، بمغادرة مقر المعسكر صباح اليوم الثلاثاء، مع استدعاء قندوسي، ليحل بديلا عنه.

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