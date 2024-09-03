"القاطرة البشرية".. الزمالك يقترب من حسم صفقة الجابوني أرون بويندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

افترب نادي الزمالك، من التعاقد مع الجابوني أرون بويندزا مهاجم فريق الشباب السعودي السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن اللاعب وقع على عقود لمدة 3 سنوات بعدما تم تقديم عرض مالي، للاعب، ورحيب بارتداء قميص الأبيض، خاصة وأنه حر حاليا.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، واستخراج التأشيرة على أن يتم إرسال تذاكر الطيران لوصوله للقاهرة، لاتمام الانضمام وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تعاقد بشكل رسمي مع المغربي محمود بنتايك، ويقترب من ضم الفلسطيني عمر فرج لاعب فريق أيك السويدي.

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