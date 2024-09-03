فرج عامر: بيراميدز ضم لاعبنا بـ 17 مليون جنيه.. والزمالك اهتم بحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الظهير الأيسر بصفوفهم طارق علاء سينضم لبيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فرج عامر، عبر قناة الحياة مساء الإثنين:"طارق علاء هو من أفضل اللاعبين في مركزه وسينضم لبيراميدز مقابل 17 مليون جنيه".

طارق صاحب الـ 22 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بقميص سموحة بـ 30 مباراة صنع خلالها هدفين.

وأشار رئيس نادي سموحة إلى أن الزمالك كان يهتم بضم حسام حسن ولكن لم يحدث أي مفاوضات رسمية بل كان عن طريق وكلاء لاعبين.

وأتم عامر تصريحاته بالتشديد على تمسكهم باستمرار حسام حسن بصفوفهم.

مهاجم سموحة صاحب الـ 31 عاماً قد شارك في الموسم الماضي بـ 34 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع آخر.

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