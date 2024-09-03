شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: فشل شريان المخ الأيسر السبب فى جلطات ايهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

حرص حمد إبراهيم، مدرب عام الإسماعيلي ، على كشف تطورات حالة ايهاب جلال المدير الفني للدراويش بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية، وتم نقله إلى المستشفى على إثرها لتلقي العلاج.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات لـ إذاعة أون سبورت إف أم ، إن إبنة إيهاب جلال أبلغته بمرض والدهم و إستغرق 45 دقيقة لوصوله إلى المستشفى و تبين من الأشعة أنه لديه فشل فى شريان المخ من الجانب الأيسر و تسبب فى 3 جلطات تمت إذابتهم .

و قال أن ضخ الدم تسبب فى مضاعفات أدت إلى نزيف و تدخل الأطباء فورا و تمت الإستجابة للعلاج .

وتعرض ايهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، الأحد، وتم نقله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قبل أن ينجح الأطباء المعالجون فى السيطرة على الجلطة الدماغية، وتم وضعه تحت الملاحظة قبل السماح له بمغادرة المستشفى.