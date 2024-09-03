شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن شبيب يحتل المركز السادس فى منافسات الوثب الطويل بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

احتل عبد الرحمن شبيب لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، المركز السادس في منافسات الوثب الطويل فئة T47 بمسافة 6.25 متر، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم السادس من الدورة البارالمبية، والتي تشهد مشاركات قوية لأبطالنا المصريين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.