شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبدالهادى بطل الأثقال: سأحقق ميدالية فى باريس واهديها لأبنى يوسف..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف هانى عبدالهادى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى انه سيبدأ المنافسات بدورة الالعاب البارالمبية بباريس يوم 7 سيتمبر فى وزن 97 كجم.

وقال عبدالهادى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يسعى لتحقيق ميدالية فى الدورة البارالمبية لتكون الثالثة خلال مشاركته بخمس دورات بارالمبية.

وأضاف عبدالهادى انه يتمنى أن يحقق الميدالية لأسباب اخرى أيضا بجانب اسعاد المصريين وجلب الفرحة لهم، كاشفا أن الميدالية التى يسعى لتحقيقها سيقوم بإهداؤها إلى ابناؤه ريتاج ومالك، وخاصة يوسف الذى لم يكمل عامه الأول فلم يرى التتويج بالميداليات البارالمبية السابقة لذلك سيهديها لخ وتكون باسمه قائلا:" ميدالية يوسف"97كجم، وسوف يبدأ المنافسات يوم 7سبتمبر ، وسوف اسعى لتحقيق الميدالية البارالمبية الثالثة فى خامس مشاركة فى الدورات الباراليمبية.

وأضاف انه يتمنى أن يحقق الميدالية لاسعاد المصريين وفرحتهموكشف انه يتمنى أن يتوج بالميدالية حتى يهديها إلى ابناؤه ريتاج ومالك، وخاصة يوسف ابنه الثالث والذى لم يرى أو يعاصر معه حصد الميدالية الأولمبية، لذلك سيديها اليه وتكون باسم " ميدالية يوسف"