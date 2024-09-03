شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مخرج للبطاقة الدولية للفلسطينى عمر فرج بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفلسطينى عمر فرج مهاجم نادي أيك السويدي من توقيع عقود انتقاله لنادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين حيث بات اللاعب على بعد خطوات من ارتداء قميص الفارس الأبيض.

ويضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على صفقة انتقال عمر فرج إلى القلعة البيضاء،خاصة أن اللاعب يتواجد حاليا فى صفوف منتخب فلسطين استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويبحث مسئولو نادى الزمالك عن مخرج للحصول على البطاقة الدولية للاعب الفلسطينى عمر فرج من ناديه السويدى بسبب ضيق الوقت خاصة أن اللاعب ينهى معسكره مع منتخب بلاده يوم 10 سبتمبر وموعد إغلاق القيد الأفريقى يوم 12 سبتمر.

ويرغب الزمالك فى قيد عمر فرج فى القائمة الأفريقية قبل يوم 12 سبتمبر للاستفادة من خدمات اللاعب فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها يوم 27 سبتمر الجارى،خاصة أنه بدون البطاقة الدولية سيبقى من الصعب على النادى الأبيض قيد اللاعب.

فى سياق مختلف يستضيف فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره الشعلة السعودى فى التجربة الودية الثانية للفريق الأبيض خلال معسكره ببرج العرب استعدادا للموسم الجديد.

وتقام مباراة الزمالك أمام الشعلة السعودى فى تمام الساعة 6:00 مساء اليوم الثلاثاء فى المباراة الودية الثانية للأبيض خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد من خلال معسكر إعداد فى برج العرب، حيث يستعد للقاء الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها منتصف سبتمبر الجاري.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ويختتم مبارياته الودية فى معسكر الإسكندرية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر، والتى سكتون البروفة الأخيرة للفريق الأبيض فى المعسكر.