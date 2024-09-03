شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام رسلان وسماح عبد العزيز يخسران منافسات فردي تنس الطاولة ببارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر إسلام رسلان لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، أمام بطل كوبا بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دور الـ16، في فردي الرجال بتنس الطاولة البارالمبي، بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا في باريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وفي منافسات فردي السيدات، خسرت سماح عبد العزيز لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، أمام بطلة كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، فى منافسات دور الـ16 فردي السيدات بتنس الطاولة البارالمبي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم السادس من الدورة البارالمبية، والتي تشهد مشاركات قوية لأبطالنا المصريين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.