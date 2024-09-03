شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقائمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة، موعد اجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية، والدوري الممتاز في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024 ، ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية2025.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، تحديد موعد معسكر إعداد الحكام للدوري الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر اعداد الحكام لدورى المحترفين فى الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

كما قررت اللجنة بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبرالجارى ، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.