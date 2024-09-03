شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى الزمالك الأزمات قبل الاستعداد للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

24 ساعة من التطورات عاشتها جماهير الزمالك على مدار يوم أمس الاثنين، حيث شهدت القلعة البيضاء أكثر من حدث مثير، وتم حل أكثر من أزمة استعداداً للموسم الجديد.

س: ماذا فعل الزمالك لإنهاء أزمة القيد؟ ج:رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد. س: كيف انتهت أزمة سيف الدين الجزيري؟ ج:أعلن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الاستمرار مع الفريق الابيض بعد حب أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتاخرة، وكتب سيف الجزيري عبر استوري صفحته الشخصية على موقع انستجرام: "شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكراً حازم فتوح وإبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادي الزمالك العظيمة، دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم.. عاش نادي الزمالك". س: هل انتهت أزمة حراسة المرمى في الزمالك؟ ج:أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد التعاقد رسمياً مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم جديدة، بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي، ليضع حلاً عاجلاً لواحدة من أكثر المراكز التي عانى بسببها الفريق في الأيام الأخيرة في انتظار تدعيم هذا المركز في الميركاتو الصيفي. س: ما هو الاختبار الرسمي القادم للزمالك؟ ج:يلتقي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزية جوميز، مع الشرطة الكينى خارج الديار فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية. س: هل أنهى الزمالك أزمة عبد الواحد السيد؟ ج:عاد عبد الواحد السيد لمباشرة مهام عمله كمدير للكرة بنادي الزمالك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وتم علي أثره تجميد مدير الكرة وتوجه عبد الواحد السيد أمس لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية بعد إبلاغه من قبل مجلس الإدارة بالعودة لمباشرة مهام عمله.