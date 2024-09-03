شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تعارف وصفقات ومترجم ..ملفات تنتظر اجتماع كولر مع لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، يأتي في مقدمتها "التعارف" حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها كولر مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار.

وكان مجلس الأهلي قد أعاد تشكيل لجنة التخطيط ، حيث تم أسند رئاستها إلى مختار مختار بعد إعتذار محسن صالح عن استكمال دوه في رئاسة اللجنة ، كما تم ضم محمد رمضان نجم الأهلي السابق لعضوية اللجنة ليتواجد رفقة زكريا ناصف وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

ومن الملفات التي سيتم مناقشتها في جلسة كولر المُرتقبة مع لجنة التخطيط ، الصفقات التي أبرمها الأهلي الصيف الجاري واستعدادات الفريق للموسم الجديد وحاجة المدرب السويسري لضم لاعبين جدد وغيرها من التفاصيل الإدارية والفنية الخاصة بالفريق.

وتناقش اللجنة كذلك مع كولرملف المترجم الجديد الذي تم الأستقرار عليه ليكون ضمن جهاز المدرب السويسري بعد قبول اعتذار خالد الجوادي.

إدارة الأهلي تترقب وصول أكثر من عضو باللجنة متواجد في الساحل الشمالي من أجل عقد جلسة كولر مع لجنة التخطيط خلال الساعات المقبلة لمناقشة الملفات السابقة.

واستقر مسئولو الأهلى على المترجم الجديد الذى سيقوم بأعمال الترجمة لـ مارسيل كولر والذي سيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لبدء مشواره مع الفريق يوم 8 أو 9 سبتمبر الجارى.

وظهر الدكتور ضياء النجار فى مران الأهلى، أمس الاثنين، ليقوم بأعمال الترجمة لـ مارسيل كولر لكنه جاء للعمل بشكل مؤقت لحين إنهاء المترجم الجديد أموره الخاصة فى الخارج.

ويعمل المترجم الجديد فى سويسرا وهو مصرى يحمل الجنسية السويسرية ونال إعجاب مارسيل كولر بشكل قوى بعدما قرأ سيرته الذاتية.

وكان الأهلى قد وافق على قبول اعتذار الدكتور خالد الجوادى بنهاية الموسم الماضى بعدما عمل مع كولر منذ قدومه للأهلي قبل موسمين وتحديداً يوم 9 سبتمبر 2022.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويغيب عن النادي الأهلي كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا للانضمام إلى منتخب مصر، بخلاف انضمام أشرف داري الوافد حديثا إلى قائمة منتخب المغرب ووسام أبو علي إلى قائمة منتخب فلسطين، وهو ما دفع كولر للتفكير في تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وبدأ فريق الأهلي تدريباته الجماعية مساء الاثنين، على ملعب مختار التتش عقب انتهاء الإجازة وانقضاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد، ويركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع الحمل البدني للاعبين من أجل استعادة فورمة المباريات قبل خوض المنافسات القادمة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري بكينيا على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته ، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.