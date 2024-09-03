شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد تزين انطلاقة رحلة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب ضربة البداية لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في رحلة التصفيات الأفريقية، حيث يستعد الفراعنة لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل.

وتزين 4 مشاهد هذا المعسكر نرصدها كالتالي:

تحديات العميد

يأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.

ذكريات مؤلمة أمام كاب فيردي

لم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين، لحساب مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 2-2.

كفة راجحة أمام بوتسوانا

وسبق للمنتخب الوطني أن خاض 4 مباريات أمام بوتسوانا طوال تاريخ مواجهات المنتخبين، ففي تصفيات أمم إفريقيا التقى منتخب مصر مع نظيره البوتسواني مرتين، الأولى في 2014 وقد تعادل الفراعنة سلبيا في جابورون، قبل الفوز في اللقاء الآخر الذي أقيم بالقاهرة، بهدف دون رد سجله محمد فضل، وفي تصفيات أمم إفريقيا لعام 2015، نجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره البوتسواني في المباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون رد.

فوز وتعادل أمام موريتانيا

واجه منتخب مصر نظيره الموريتاني في مباراتين سابقتين، كانا في تصفيات أمم إفريقيا لعام 2008، إذ نجح الفراعنة في الفوز بالمباراة الأولى بثلاثية دون رد، قبل التعادل في المواجهة الثانية بهدف لكل فريق.

انضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز

وانتظم لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز، في معسكر منتخب مصر الأول استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

واللاعبون من الأهلى هم، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، ومن الزمالك زيزو ومحمد شحاتة وناصر ماهر، ومن بيراميدز مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.