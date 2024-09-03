7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 3 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام محمد صلاح استعداداً لكاب فيردي، واتحاد الكرة يفاضل بين جمال الغندور وأجنبي جديد للجنة الحكام.

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام محمد صلاح استعداداً لكاب فيردي

ينضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ، اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

الأهلي يحسم مصير نيدفيد بالأهلي قبل السوبر الأفريقي

يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل إلى أي من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته بالصيف الحالي، في ظل ابتعاده عن المشاركة وخروجه من حسابات الجهاز الفني الفترة الماضية، لاسيما بعد التعاقد مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي، بخلاف إمكانية ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يسعى لحسم صفقة صديق أوجولا من سيراميكا قبل غلق القيد الأفريقي

يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات فى الساعات المقبلة مع نظرائهم في نادى سيراميكا لحسم صفقة النيجيري صديق أوجولا الذى يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن الهجومى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد الأفريقي المقرر له 12 سبتمبر الجارى.

اتحاد الكرة يفاضل بين جمال الغندور وأجنبي جديد للجنة الحكام

يفاضل اتحاد الكرة بين جمال الغندور وخبير أجنبي جديد لرئاسة لجنة الحكام المرحلة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل فيتور بيريرا. ومن المقرر أن يتولي محمد فاروق رئاسة اللجنة مؤقتاً لحين تشكيل اللجنة مجدداً استعداداً للموسم الجديد.

كولر يقرر تصعيد مجموعة من الناشئين بالأهلي لتعويض غياب الدوليين

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

شاهندة المغربى تدير مباراة كندا وفيجى بمونديال السيدات فى كولومبيا

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربى لإدارة مباراة كندا وفيجى ضمن منافسات كأس العالم للسيدات فى كولومبيا.

4 أجانب فى قائمة المصري بعد قيد القائمة الأولى

أنهى النادي المصري إجراءات قيد 4 أجانب في قائمة الفريق الأولى والتي تم قيدها أفريقياً أيضاً، وذلك قبل استكمال رحلة الميركاتو الصيفي ودعم الفريق بأقوى العناصر استعداداً لموسم جديد ومثير.