شكرا لقرائتكم خبر عن الجابوني آرون بوينديزا يصل القاهرة خلال أيام لإتمام التعاقد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق شبه نهائى مع المهاجم الجابوني آرون بوينديزا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم مركز الهجوم، خاصة وإن اللاعب يجيد اللعب فى مراكز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والأيسر.

وأبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، موافقته على التعاقد مع آرون بوينديزا صاحب الـ 28 عامًا، ليتم التوصل لاتفاق مع اللاعب، على أن يصل خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة لاتمام التعاقد بشكل رسمى.

بدأ آرون بوينديزا مشواره في نادى مونانا الجابوني ثم انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي، كما خاض اللاعب تجربتين في مع العربي القطري والشباب السعودي، ثم انتقال إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

واتفق الزمالك مع بوينديزا على ضمه لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، على أن يتقاضى اللاعب راتب 600 ألف دولار فى الموسم، بجانب بعض الامتيازات المادية.