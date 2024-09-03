موعد مباراة مصر وكاب فيردي في افتتاح تصفيات إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يفتتح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، بمواجهة نظيره كاب فيردي، على ستاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، لحساب المجموعة الثالثة.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردى ، هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى ، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، محمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

القناة الناقلة

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة مباراة مصر وكاب فيردي عبر شاشة beIN SPORTS 2.

كما سيذاع اللقاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضية (مجانا).