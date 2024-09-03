بعد ارتباطه بالأهلي.. سفيان بوفال ينتقل للدوري البلجيكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سانت جيلواز البلجيكي، اليوم، الثلاثاء، عن ضم المغربي سفيان بوفال لاعب الريان القطري السابق، في صفقة انتقال حر.

كان نادي الريان القطري، قد أنهى مساء أمس، الإثنين، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان بوفال بعدما قرر فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وتوصله لاتفاق مع اللاعب.

وقال الريان في بيان إنه توصل مع بوفال إلى اتفاق يقضي برحيله عن النادي القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعانى بوفال من الغياب المتكرر عن صفوف الريان خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بداعي الإصابة، ما دفع النادي لاتخاذ قرار التخلي عن اللاعب.

وكان اللاعب الدولي المغربي، قد انضم إلى صفوف الريان القطري، في يناير من عام 2023، قادما من نادي أنجيه الفرنسي.