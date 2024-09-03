لاعب فرنسي يتسبب في استمرار بن ناصر مع ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد بقاء الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، في صفوف الروسونيري للموسم الحالي بعد فشل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.





كان بن ناصر، الذي يعد من أعلى اللاعبين أجراً في الفريق براتب قدره 4 ملايين يورو صافي، مرتبطاً بشكل كبير بمغادرة ميلان خاصة مع التعاقدات الجديدة مثل تيجاني ريجنديرز ويوسف فوفانا.

وفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، على الرغم من أن ميلان كان منفتحاً على بيع بن ناصر، إلا أن اللاعب قد يكون له دور مهم تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا.

أكدت الصحيفة الإيطالية أيضاً أن بن ناصر سيُدرج ضمن قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا، مع احتمالية استبعاد لوكا يوفيتش.

في تطور آخر، كان بن ناصر قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما أبدى ناديا الشباب والقادسية اهتمامهما الكبير بالتوقيع مع اللاعب الجزائري.

وذكر الصحفي رودي جاليتي أن القادسية قدم عرضاً رسمياً قدره 20 مليون يورو، إلا أن ميلان يطمح في الحصول على قيمة أعلى للصفقة، كما ارتبط بقاء بن ناصر أيضاً بفشل صفقة ضم أدريان رابيو، الذي رفض عرض ميلان بسبب مطالبه المالية الكبيرة.