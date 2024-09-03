نادي اتحاد جدة يضم لاعب ألباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي، وذلك في إطار استكمال تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة "إكس" فيديو ترحيبي باللاعب الجديد، مع تعليق جاء فيه: "من موسكو إلى جدة، ماريو ميتاي اتحادي".

يُذكر أن ميتاي بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري اليوناني قبل أن ينتقل إلى صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي في صيف عام 2022. ويأتي انضمامه ليكمل قائمة اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم الاتحاد هذا الصيف، والتي تضم أيضًا أسماء بارزة مثل موسى ديابي، حسام عوار، الهولندي بيرجوين، والبرتغالي دانيلو بيريرا.

وكان الاتحاد قد استهل مشواره في دوري روشن السعودي بتحقيق انتصارين على فريقي العروبة والتعاون.