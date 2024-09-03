اجتماع مغلق بين محافظ بورسعيد ورئيس النادي المصري

ياسر رشاد - القاهرة - بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، عقد اللواء أركان حرب، محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك بحضور الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة المصري.

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وخلال الاجتماع قدم اللواء محب حبشي التهنئة أولًا للأستاذ كامل أبو علي على التأهل للبطولة الكونفيدرالية، مؤكدًا على دعمه الكبير للنادي المصري باعتباره رمزًا تاريخيًا لبورسعيد ، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل للمصري على كافة المستويات والأصعدة من أجل الحفاظ على دعائم الاستقرار الإداري والفني التي يرسيها مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي والذي لا يدخر وسعًا من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار ، مضيفًا أنه حريص كل الحرص على متابعة العمل بالأستاد أولًا بأول حتى يعود النادي المصري لعرينه في أسرع وقت ممكن.

كما أكد اللواء محب حبشي على تفهمه الكامل والواضح لرؤية الأستاذ كامل أبو علي والمتعلقة بالمشروع الاستثماري المجاور للاستاد والذي سيوفر دخلًا ماديًا هائلًا للنادي المصري ، مشيرًا أن هناك اخبارًا سارة ستدخل السعادة في القريب العاجل على قلوب جماهير المصري العظيمة في هذا الشأن.

من جهته أعرب الأستاذ كامل أبو علي عن سعادته التامة بنتائج اللقاء المثمر مع اللواء محب حبشي والذي جاء ليضفي مزيدًا من الثقة على مستقبل النادي المصري في ظل التفهم الكامل من سيادته لكافة متطلبات النادي المصري على كافة المستويات وهو الأمر الذي يشير إلى الرؤية الثاقبة للواء محب حبشي والذي يدرك تمامًا القيمة الكبيرة للقلعة الخضراء كإحدى قلاع الرياضة الوطنية المصرية التي تستحق الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة.