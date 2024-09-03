تفاصيل إتفاق الزمالك مع الجابوني آرون بوبينزا

ياسر رشاد - القاهرة - عضو المجلس يتحمل مقدم التعاقد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2024 - 05:03 م 9/3/2024 5:03:39 PM

علمت بوابة الخليج 365 تفاصيل إتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع أرون بوبيندزا صفقة الزمالك القادمه حيث تم الإتفاق على توقيع اللاعب لمدة موسم قابل للتجديد مقابل ٦٠٠ الف دولار وسيتحمل هانى برزي عضو المجلس مقدم التعاقد حوالى ٢٠٠ ألف دولار بالإضافة إلى وجود بعض البنود التحفيزيه

ويبلغ ارون بوبينزا ٢٨ عاما ومهاجم منتخب الجابون و⁠لعب في بوردو الفرنسي و حاتاي سبور التركي و العربي القطري و الشباب السعودي و سنسيناتي الامريكي وهو لاعب حر و⁠قيمته السوقية ٥ مليون يورو ويلعب فى مركز رأس حربه مهاجم

وجناح أيسر وفى موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠

لعب ٣٨ مباراة

احرز ٢٢ هدف

صنع هدف وفى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١

لعب ١٩ مباراة

احرز ٩ اهداف

صنع ٥ اهداف وموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢

لعب ٣٦ مباراة

احرز ١٧ هدف

صنع ٧ اهداف وموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣

لعب ١٧ مباراة

احرز ٣ اهداف

صنع هدف