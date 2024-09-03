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كامل أبو علي يقوم بجولة تفقدية للاستاد

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ياسر رشاد - القاهرة - قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بجولة تفقدية ظهر اليوم الثلاثاء لمشروع بناء ستاد النادي المصري الجديد.

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وخلال الجولة التي رافق سيادته خلالها الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة، قام الأستاذ كامل أبو علي بتفقد كافة مرافق الاستاد ، حيث استمع سيادته لشرح تفصيلي واف من مديري المشروع المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي واللذين عرضا كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنشائية والتي قاربت على الانتهاء ، كما استمع سيادته لشرح تفصيلي حول عملية التشطيبات التي ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة.
من جهته أعرب الأستاذ كامل أبو علي عن سعادته بما رآه في جولة اليوم ، مؤكدا أن عودة اللعب على الاستاد مرة أخرى سيضفي مزيدًا من القوة على فريق المصري خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية الهائلة التي تقدمها جماهير المصري العظيمة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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