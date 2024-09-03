كامل أبو علي يقوم بجولة تفقدية للاستاد

ياسر رشاد - القاهرة - قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بجولة تفقدية ظهر اليوم الثلاثاء لمشروع بناء ستاد النادي المصري الجديد.

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وخلال الجولة التي رافق سيادته خلالها الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة، قام الأستاذ كامل أبو علي بتفقد كافة مرافق الاستاد ، حيث استمع سيادته لشرح تفصيلي واف من مديري المشروع المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي واللذين عرضا كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنشائية والتي قاربت على الانتهاء ، كما استمع سيادته لشرح تفصيلي حول عملية التشطيبات التي ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة.

من جهته أعرب الأستاذ كامل أبو علي عن سعادته بما رآه في جولة اليوم ، مؤكدا أن عودة اللعب على الاستاد مرة أخرى سيضفي مزيدًا من القوة على فريق المصري خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية الهائلة التي تقدمها جماهير المصري العظيمة.