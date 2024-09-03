شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بإغلاق صفحة الكأس والتركيز على الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات اليوم الأول بمعسكر الكلية الحربية، المقام استعداداً لمشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال اجتماعه باللاعبين، طالب علي ماهر لاعبي المصري بضرورة غلق صفحة الهزيمة في نصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والتركيز على التحدي القادم للفريق في كأس الكونفدرالية لإسعاد جماهير بورسعيد.

وأكد علي ماهر على ضرورة مصالحة الجماهير في الفترة المقبلة بعد وداع الكأس، مشيراً إلى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بالكونفدرالية لتكون حافزاً قوياً للاعبين.

ووضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، وذلك لتجهيزهم من الناحية البدنية استعداداً للموسم الجديد، خاصة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي عاد الفريق البورسعيدي للمشاركة فيها من جديد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.