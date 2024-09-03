شكرا لقرائتكم خبر عن زوجي مختلط البوتشيا يفوز أمام البرازيل بدروة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

فاز الثنائي محمود نبوي وهناء علام، أمام ثنائي البرازيل بنتيجة 3-2، في منافسات الزوجي المختلط برياضة البوتشيا، في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستمر منافساتها حتى 8 سبتمبر الجاري.

وينتظر المنتخب المصري مباراة هونج كونج والبرازيل، ففي حالة فوز هونج كونج على البرازيل يصعد المنتخب للدور الثاني.

وجدير بالذكر قد خسر الثنائى محمود نبوي وهناء علام في المباراة الأولى، أمام ثنائي هونج كونج، بنتيجة 8-1، في منافسات الزوجي المختلط برياضة البوتشيا، في دورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

على صعيد آخر مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.