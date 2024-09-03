شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإنقاذ يعود من بطولة العالم باستراليا بعد حصد 3 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

عادت بعثة المنتخب المصري للإنقاذ من استراليا بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 2 سبتمبر في مدينة جولد جوست باستراليا.

ووصلت بعثة مصر للإنقاذ إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعد حصد ثلاث ميداليات عالمية بواقع ذهبيتين وبرونزية في بطولة العالم باستراليا.

وتوج بالميدالية الذهبية فريق تتابع السيدات 4×90 beach sprint والمكون من مرام محمود - هاله صدقى- ملك ايمن - انجى طارق.

واحرز الذهبية الثانية فريق تتابع الرجال 4×90 beach sprint والمكون من رامى شلبى - أيمن السعيد- مصطفى طارق - عمرو هانى.

فيما حقق الميدالية البرونزية مرام محمود فى سباق 90 متر عدو الشاطئ Beach sprint.

وشاركت مصر في البطولة ب 10 لاعبين بواقع 6 رجال و 4 سيدات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى طارق، رامي حسين، عمرو هاني، محمد عادل، ايمن محمد، واللاعب أحمد حسين (لبطولة الاساتذة).

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من: ملك ايمن، هالة صدقي ، انجي طارق، مرام محمود.

ويرأس البعثة اللواء محمد أمين ويرافقه المستشار تامر جابر.

فيما تواجد مع البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بصفته الدولية حيث خاض انتخابات الاتحاد الإفريقي على مقعد الرئاسة وانتخابات الاتحاد الدولي على مقعد نائب الرئيس وفاز بالمقعدين بالإضافة الى فوز مصر بخمس مناصب اخرى.