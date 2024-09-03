شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يتأخر أمام تنزانيا بثنائية فى الشوط الأول ببطولة شمال أفريقيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة الشوط الأول أمام نظيره التنزاني بالتأخر في النتيجة بهدفين دون رد، في اللقاء الذى يجمع بينهما حاليا بالجولة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا الودية المقامة في تونس.

يلتقى منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، بقيادة أميرة يوسف نظيره التنزاني، في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشواره بدورة شمال أفريقيا الودية التي تقام في تونس في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وتنطلق مباراة مصر في تمام الثانية والنصف ظهر غد الثلاثاء في ضربة البداية بالبطولة التي حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.

وقبل مباراة اليوم، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة والدكتورة دينا الرفاعى عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني بقيادة أميرة يوسف.

وجاءت الجلسات خلال المران الختامي أمس الاثنين، لتحفيز اللاعبات قبل مباراة اليوم، كما قدم علام والرفاعي الشكر للسفير إيهاب فهمى سفير مصر في تونس ، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة منذ اليوم الأول وتذليل كافة العقبات و تسهيل الإجراءات.