رافينيا : فينيسيوس جونيور لديه شخصيتين وحاولت شرح الامر كثيرا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجناح البرازيلي رافينيا نجم نادي برشلونة عن محاولاته الدائمة للدفاع عن نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور مؤكدا ان فينيسيوس جونيور يملك شخصيتين مختلفتين داخل وخارج الملعب .

ويعد فينيسيوس جونيور احد اكثر الاعبين تعرضا للانتقادات في الدوري الاسباني نظرا لتصرفاته العدوانية بعض الشىء تجاه الاعبين المنافسين وايضا اعترضاته الدائمة على حكام المباريات الا ان رافينيا اكد ان شخصيته الحقيقية تختلف تماما عن الشخصية التي تراها الجماهير داخل الملعب .

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة الماركا الاسبانية : فينيسيوس جونيور لديه شخصتين الشخصية الاولى داخل الملعب و الشخصية الثانية خارج الملعب وهذا يحدث كثيرا لعدد من الاعبين وامر طبيعي في بعض الاحيان .

واضاف رافينيا : عندما تتعامل مع فينيسيوس خارج الملعب ستلاحظ على الفور كم هو مختلف . حاولت كثيرا الشرح انه ليس شخص سيىء بل على العكس هو شخصية مميزة . هو اصغر مني لكن عندما يتم استدعائي للمنتخب الوطني دائما اجده الى جواري و يحاول مساعدتي . اتحدث معه كثيرا و اطلب منه عدم الاتيات بالافعال التي يقوم بها داخل الملعب لكني اتفهم الموقف لان لو لاعب منا شخصيته المختلفة . من الصعب ايضا على الناس تفهم ما اقوله لكنهم لو رأوه خارج الملعب سيرون انسانا مختلفا انسانا لا يتوقف عن المزاح لا يتوقف على الضحك والابتسام ومن الصعب ان تجد فينيسيوس جادا خارج الملعب .