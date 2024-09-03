لابورتا : برشلونة يعود الى كامب نو في نهاية العام

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس نادي برشلونة الاسباني عن امله في عودة فريق برشلونة لاداء مبارياته على ملعب كامب نو بعد اعمال التوسعة والتجديدات التي تمت فيه في نهاية العام الحالي .

وعقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مؤتمرا صحفيا ظهر الثلاثاء للحديث حول تطورات الموقف المالي في نادي برشلونة وفي رده على سؤال حول ملعب كامب نو قال لابورتا : اعتقد لو سارت الامور بشكل طبيعي سنعود للعب في كامب نو في نهاية العام الحالي . حتى الان الامور تسير حسب الخطة الموضوعة ولا توجد عوائق تحول دون عودتنا الى كامب نو لكننا لم نحدد اليوم بشكل محدد ودقيق لان هناك عدد من الاعمال لابد من الانتهاء منها بشكل كامل .

واضاف رئيس نادي برشلونة : اعتقد ان العودة الى كامب نو ضرورية للغاية الى برشلونة . اللعب في الملعب الاوليمبي و الابتعاد عن كامب نو كلفنا خسائر اقتصادية تصل الى 100 مليون يورو وهو امر صعب على برشلونة في التوقيت الحالي .