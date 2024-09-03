لابورتا : ليفاندوفيسكي عرض تخفيض راتبه من اجل برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن تقديره الشديد للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مؤكدا ان احد اهم لاعبي البارسا في الوقت الحالي .

وكان روبرت ليفاندوفيسكي - 36 عاما - قد تعرض للكثير من الانتقادات خلال الموسم الماضي الذي كان فيه بعيدا عن مستواه و طالب الكثيرين بضرورة الاستغناء عنه الا ان المدير الفني الجديد لبرشلونة الالماني هانز فليك تمسك باستمراره وبالفعل عاد ليفاندوفيسكي هذا الموسم ليظهر بشكل ممتاز واحرز اربعة اهداف في المباريات الاربعة الاولى في الدوري الاسباني .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لابورتا للحديث حول ازمة برشلونة المالية وتأثيرها السلبي على فترة الانتقالات الصيفية قال رئيس نادي برشلونة : قبل بداية الموسم جاء الى روبرت ليفاندوفيسكي وطلب مني تخفيض قيمة تعاقده السنوى حتى يتمكن برشلونة من التعاقد مع لاعب اخر الا انني رفضت هذا الطلب الرائع من الاعب واكدت له هذا ليس مهما على الأطلاق في التوقيت الحالي .

واضاف خوان لابورتا : رايت ليفاندوفيسكي خلال فترة الاعداد وخلال المباريات الاولى لبرشلونة ورايت كم هو متحمس لتحقيق الانتصارات ومساعدة زملائه واتوقع ان يكون هذا الموسم هو احد افضل مواسم ليفاندوفيسكي على الاطلاق .

يذكر ان برشلونة عاني خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم وصوله الى نقطة التعادل بين الرواتب و دخل النادي وظلت الامور معقدة حتى في قيد لاعب الوسط داني اولمو الصفقة الوحيدة التي نجح النادي في التعاقد معها هذا الصيف حتى تمكن النادي الكاتالوني من تسجيله بعد مرور جولتين من الدوري الاسباني .