التفاصيل المالية للجابوني أرون بوبيندزا صفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، التفاصيل المالية للجابوني أرون بوبيندزا، الذي اقترب من الانضمام للزمالك.

وحصل نادي الزمالك، على توقيع المهاجم الجابوني، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر، أن اللاعب الجابوني سوف يحصل على مقابل مادي 700 ألف دولار في الموسم رفقة الفريق الأبيض، بجانب بعض الامتيازات الأخرى.

وأوضح المصدر، أن اللاعب وقع على عقود لمدة 3 مواسم بينهم الأخير اختياري بين الطرفين.

وأتم المصدر، أن مجلس الإدارة، بدء في إجراءات استخراج التأشيرة للاعب حاليا، على أن يصل القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لاتمام الإجراءات والكشف الطبي والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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