أصل اللقطة (2) .. لماذا صفع جمال حمزة محترف الزمالك على وجهه في مباراته الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لماذا قد يصفع جمال حمزة لاعب الزمالك السابق زميله بالفريق البرازيلي ريكاردو في مباراته الأولى مع النادي خلال مباراة ليتبادلا الصفع بالملعب؟

"أصل اللقطة" سلسلة حلقات ننشرها على موقع الخليج 365 تباعاً عن أشهر الصور بالوسط الكروي وكواليسها.

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دعم فريق الزمالك صفوفه خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2008/09 بالظهير الأيسر البرازيلي ريكاردو ألفيس "ريكاردينيو" قادمًا من صفوف أهلي طرابلبس الليبي.

ولكن بدايته في بطولة الدوري كانت غريبة الأمر لا يتعلق بالأداء؛ حيث شارك لمدة 45 دقيقة أمام غزل المحلة بعدما شارك لمدة 72 دقيقة بعد أيام من وصوله للزمالك بنهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي والتي حسمها الأخير بثنائية نظيفة.

الغريب كان أن الظهور الأول للاعب بالدوري، جاء ليُعبر عن المثل:"الانطباع الأول يدوم" حيث أصبح صفع جمال حمزه له خلال الشوط الأول من اللقاء ثم رده الصفعة لزميله هو ما يتذكره الجمهور عنه.

جمال حمزة يروى في أحاديثه الإعلامية عن الواقعة أنه يرى أن الأمر لم يكن يستحق أن يبدأ زميله البرازيلي الانفعال فاستلم الكرة منه ثم مررها على يسار الملعب فتفاجأ بريكاردو يعنفه على الأمر ليتلقى الأخير صفعة بادلها مع جمال.

وعلى الجانب الآخر روى ريكاردو إنه سأل جمال حمزة عن سبب عدم تمرير الكرة له فسبه الأخير ووجه له إشارة بذيئة في وجهه ليرد الأمر بصفعة على وجهه.

وهنا أشهر الحكم بطاقة حمراء ليغادر الملعب بعد مرور 45 دقيقة صنع خلالها هدفًا في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين فيما تلقى جمال حمزة البطاقة الصفراء.

ولم يتوقف الأمر هنا فيقول جمال حمزة إن المدير الفني الألماني هولمان منحازاً للاعب الذي اختاره للانضمام للفريق فيما امتد الشجار بينهما إلى غرف الملابس.

وأصدر اتحاد الكرة قراراً بإيقاف اللاعب البرازيلي لمدة ثلاث مباريات مع تغريمه عشرة آلاف جنيه، فيما غرمّ نادي الزمالك اللاعبين قبل أن يجلسهما للتصالح.

ولم تستمر الظهير الأيسر حينها كثيرًا مع الزمالك فرحلّ واستخرج بطاقة دولية مؤقتة بعدما لم يشارك مع الزمالك سوى في 7 مباريات بواقع 6 مباريات بالدوري وواحدة في الكأس.