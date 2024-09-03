رسميًا.. حسم وجهة المغربي سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي رويال سان جيلواز البلجيكي إتمام إدارته التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الريان القطري.

وأوضح النادي البلجيكي عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد انضم بعقد لمدة موسمين.

الجناج الأيسر الدولي كان قد انضم لصفوف الريان في يناير 2023 قادمًا من صفوف أنجيه الفرنسي.

وشارك اللاعب المغربي الدولي بقميص الريان في 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

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