"جوميز حسمها".. قرار عاجل في الزمالك بشأن رحيل سامسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر نادي الزمالك، فسخ عقد البنيني سامسون، لاعب الفريق الأول، بالتراضي خلال فترة الانتقالات الحالية.

واقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع صفقتين في الخط الهجومي وهم الجابوني الجابوني أرون بوبيندزا، والفلسطيني عمر فرج، لتدعيم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك استقر على فسخ عقد البنيني سامسون، بالتراضي في الفترة الحالية، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الذي أكد عدم حاجته لمجهوداته.

وأوضح المصدر، أن هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي الزمالك، وووكيل اللاعب في الساعات المقبلة، لحسم فسخ التعاقد بالتراضي، خاصة وأن اللاعب يتبقى له موسم آخر في عقده.

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