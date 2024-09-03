أورا ديفلوبرز إيجيبت راعيًا رسيمًا لكأس السوبر الأفريقي توتال إنرجيز، الرياض 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لتصبح الراعي الرسمي لكأس السوبر الأفريقي توتال إنرجيز 2024، والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الحالي بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية أورا ديفلوبرز إيجيبت التي تستهدف دعم القطاع الرياضي في مصر، وتحديدًا كرة القدم، من خلال المشاركة في مبادرات وشراكات استراتيجية تسهم في تمكين الشباب وتعزيز وتطوير الرياضة في مصر. وبهذه الرعاية، تُرسخ أورا ديفلوبرز مكانتها كواحدة من أبرز الداعمين للرياضة في مصر، وتوسع نطاق دعمها المعتاد لكرة القدم المصرية. كما تُعد هذه الشراكة تمهيدا لشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمساهمة في دعم وتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

قال فيرون موسينجو-أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن سعداء بأن تكون أورا ديفلوبرز شريكًا لنا في كأس السوبر الإفريقي توتال إنرجيز 2024. من الجيد أن نرى الشركات المحلية تُساهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتدعم تطوير كرة القدم في القارة. يُعتبر كأس السوبر الإفريقي توتال إنرجيز حدثًا عالمياً سيشاهده الملايين في مختلف مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وباقي أنحاء العالم."

عبر هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لرعاية كأس السوبر الإفريقي توتال إنرجيز وفخره بريادة الأندية المصرية وتصدرها للمشهد الاقليمي. وقال: "هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا الراسخ بدعم الرياضة في مصر وتعزيز مكانتها على الساحة العربية والأفريقية والدولية."

وتابع: "من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز دورنا كمساهم رئيسي في تطوير كرة القدم في مصر وأفريقيا، لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع الرياضي. ملتزمون بمواصلة دعم المواهب المحلية وتوسيع نطاق المبادرات التي تساعد في تنمية المهارات الرياضية والشخصية للشباب، لأننا نؤمن بأن الرياضة ليست فقط وسيلة للترفيه، بل هي أداة فعالة لبناء مستقبل مشرق لمصر وللقارة الأفريقية."

تجدر الإشارة إلى أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تعتبر من الداعمين الرئيسيين لكرة القدم في مصر، مما يسهم في دعم المواهب المحلية وتوفير فرصة لعب إقليميا وبالتالي عالميا. كما تسهم أورا ديفلوبرز في مبادرات التمكين من خلال مبادرة Ora Empowers التي تم إطلاقها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص التنمية في جميع أنحاء مصر من خلال الشراكة مع منظمات غير حكومية ومؤسسات من المجتمع المدني في قطاعات التعليم والرياضة، ودعمت المبادرة عدد من أبرز الرياضيين المصريين في الرياضات الفردية والجماعية.



اقرأ أيضًا:

التفاصيل المالية للجابوني أرون بوبيندزا صفقة الزمالك الجديدة

"جوميز حسمها".. قرار عاجل في الزمالك بشأن رحيل سامسون