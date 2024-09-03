"هو الأسوأ".. دي ماريا يهاجم مدرب برشلونة السابق ويفضل مارادونا عن ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجم لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، أنخيل دي ماريا، مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد السابق، ووصفه بالمدرب الأسوأ الذي عمل معه طوال تاريخه.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة "ESPN": "لا شك أن لويس فان خال هو أسوأ مدرب عملت معه طوال تاريخي".

وواصل دي ماريا وصف ليونيل سكالوني، الذي فاز معه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، بأنه "أحد الأفضل"، بالإضافة إلى مدرب سابق لمنتخب بلاده، أليخاندرو سابيلا، حيث أكد: "كان له تأثير كبير علي".

وعن الراحل مارادونا، تابع: "لن أعتبره مديرا فنيا لأنه كان بالنسبة لي أقرب من الصديق المقرب، دائما ما كان يأتي للتحدث معي، وساعدني على التطور والوصول لما أنا عليه الآن، وكلما تلقيت انتقادات أكثر، زاد دعمه لي".

واختتم نجم منتخب الأرجنتين: "لقد كان كل شيء بالنسبة لي، دييجو هو الأفضل بالنسبة لي، ليو ميسي عظيم، لكن دييجو هو دييجو، بالنسبة لي وللأرجنتين وللعالم".

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