أول ظهور للصفقة الجديدة.. تشكيل الزمالك لمواجهة الشعلة السعودي وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به الأبيض مباراة الشعلة السعودي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة معسكر برج العرب.

وشهد تشكيل الزمالك تواجد الوافد الجديد، محمود بنتايك، لأول مرة في مباراة مع الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - سامسون أكينيولا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - حسام أشرف - سيد عبد الله "نيمار".

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