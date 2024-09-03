اعتقال لاعب فالنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ألقت شرطة الحرس المدني الإسبانية القبض على لاعب فالنسيا، رافائيل مير، بتهمة ارتكاب جريمة اعتداء جنسي.

ووفقا لشبكة "ESPN" فإن المتحدث باسم الحرس المدني قال إن أحد لاعبي الدوري الإسباني تم اعتقاله في فالنسيا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، لكنه لم يكشف عن الاسم.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن امرأة تبلغ من العمر 25 عاما تقدمت بشكوى ضد مير أمس الإثنين في أعقاب حادثة وقعت في منزل لاعب كرة القدم.

وتزعم المرأة أنها وصديقتها البالغة من العمر 21 عامًا تعرضتا للاعتداء الجنسي من قبل مير ورجل آخر في مقر إقامتهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن السيدتين ذهبتا إلى المستشفى بعد الاعتداء المزعوم وأن الشرطة لم تعتقل سوى مير حتى الآن، فيما يجري البحث عن الرجل الثاني.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى فريق فالنسيا على سبيل الإعارة من إشبيلية هذا الصيف وشارك في جميع مبارياته الأربع في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

وبدأ اللاعب الدولي السابق لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا مسيرته الكروية مع نادي فالنسيا قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون ولاس بالماس ونوتنجهام فورست وإشبيلية قبل العودة للخفافيش.

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