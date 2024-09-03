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لاعبين برشلونة والريال.. أبرز صفقات الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي، والتي شهدت العديد من الصفقات القوية والعالمية لأندية المملكة العربية.

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع جواو كانسيلو لاعب ومانشستر سيتي السابق، بينما انضم ناتشو لاعب إلى القادسية السعودي.

أبرز صفقات الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية

- كانسيلو - من مانشستر سيتي إلى الهلال

- ليوناردو - من بنفيكا إلى الهلال

- متعب الحربي - الشباب إلى الهلال

- ناتشو - من ريال مدريد إلى القادسية

- أوباميانج - من مارسيليا إلى القادسية

- موسى ديابي - من أستون فيلا إلى الاتحاد

- حسام عوار - من روما إلى الاتحاد

- دانيلو بيريرا - من باريس إلى الاتحاد

- بيرجوين - من أياكس إلى الاتحاد

- إيفان توني - من برينتفورد إلى الأهلي

- جابرييل - من إلى النصر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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