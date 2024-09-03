شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحسم ضم صديق أوجولا ضمن صفقة تبادلية مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى بيراميدز صفقة النيجيرى صديق أوجولا، جناح نادى سيراميكا، لضمه لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليقطع بيراميدز الطريق على الزمالك الذى كان يرغب فى التعاقد مع اللاعب.

وعلم ”الخليج 365” إن بيراميدز اتفق مع سيراميكا على ضم صديق أوجولا، مع ابرام صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة وإن بيراميدز يضم وسط صفوفه 5 أجانب محترفين وهم المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتى، والبوركيني الدولي بلاتي توريه، والكونغولى فيستون ماييلى، والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، وأصبح بيراميدز مطالب بالاستغناء عن أحد من هؤلاء الأجانب بعد التعاقد مع أوجولا.

ومن المنتظر أن يتمم بيراميدز التعاقد مع أوجولا عن طريق سداد مبلغ مالي بجانب الصفقة التبادلية، حيث أصبح فخرى لاكاى الأقرب للانتقال لسيراميكا، إلا أن راتب اللاعب هو العائق الوحيد فى الوقت الحالي، حيث يتقاضى لاكاى 600 ألف دولار، وهو المبلغ الذى يرفض سيراميكا سداده، وتجرى المفاوضات حاليًا حول إمكانية تخفيض اللاعب راتبه، أو الانتقال لسيراميكا على سبيل الإعارة مع تحمل بيراميدز جزء من راتبه.

كما طلب سيراميكا دخول ثنائى مصرى ضمن الصفقة، حيث طلب الحصول على خدمات محمد رضا بوبو، ويوسف أسامة نبيه، وهو ما يجرى التفاوض حوله فى الوقت الحالي.

وخطف صديق أوجولا الأنظار بعد تألقه الواضح وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم فى 23 هدفا هذا الموسم خلال 34 مباراة مع سيراميكا، سجل 12 هدفا وصنع 11، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأها في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

ويعد أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبي، كما يأتي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.