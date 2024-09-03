شكرا لقرائتكم خبر عن سليم وُلد قبل أيام.. لاعب منتخب الطائرة جلوس يحلم بإهداء نجله ميدالية بارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أحمد خميس لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس عن أجواء المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وقال خميس: "ربنا رزقني بمولود قبل أسبوع من السفر إلى باريس وأسميته سليم، أبذل أقصى ما لدي لتحقيق أنجاز بارالمبي وحصد ميدالية تاريخية أهديها إلى طفلي الصغير".

وأضاف خميس: "قدمنا مستوى جيد في الدور الأول من المنافسات، لكن الأهم بالنسبة لنا الاستمرار بنفس الروح والعزيمة، لتحقيق ميدالية في الكرة الطائرة جلوس نهديها للشعب المصري ولكل الجمهور الذي يدعمنا".

وأكد خميس أن منتخب الكرة الطائرة جلوس يضم مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، ويتحدثون دائما معًا لتشجيع أنفسهم وتحفيز بعضهم في المباريات المقبلة، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تنتظر المنتخب في الدور نصف النهائي".

واختتم خميس تصريحاته بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لإسعاد الشعب المصري وتحقيق إنجاز باسم مصر في دورة الألعاب البارالمبية.

وأنهى منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس منافسات الدور الأول في المركز الثاني بمجموعته، بعد الخسارة أمام البوسنة والهرسك ثم الفوز في مباراتين متتاليتين أمام فرنسا وكازاخستان.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.